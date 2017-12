LUNEDI’ 11 DICEMBRE 2017 – ROMA | Billions



Una grande festa per Giuseppe Giannini in occasione dell’uscita del libro "Roma 80” di Alberto Mandolesi, i ritratti e le conversazioni con alcuni campioni di quell'epoca, un decennio di sogni, vittorie, delusioni, ricordi e aneddoti romanisti



con

GIUSEPPE GIANNINI

e ALBERTO MANDOLESI



"il Principe", autore della prefazione, parteciperà alla serata speciale organizzata in suo onore lunedì 11 dicembre 2017 a partire dalle ore 20,30 presso il Billions

Ingresso: 15 euro comprensivo di libro (prezzo di copertina 14,90 euro); Cena a buffet bevande incluse; Talk-show evento alla presenza di Alberto Mandolesi e Giuseppe Giannini