Una giornata con la Marina Militare ad Explora

Nei giorni del 3 e del 4 Marzo, presso il Museo Explora, "Una giornata con la Marina Militare" evento dedicato a scuole e famiglie, per celebrare il mare attraverso attività dimostrative ed educative. L'iniziativa, che nasce dalla convenzione tra la Marina Militare e il Museo Explora nell'ambito di una collaborazione nel campo dell'educazione e la formazione dei bambini, prevede laboratori ed incontri per avvicinare scuole e famiglie alla cultura marittima e all'importanza del mare per il nostro Paese. Inoltre, i partecipanti potranno accedere a Palazzo Marina in occasione dell'"Open Day" ad essi dedicato, con visite guidate dall'ingresso principale di Via Lungotevere delle Navi nr 17. Una festa dedicata al mare, simbolo di crescita culturale ed economica non solo dell'Italia ma dell'intero globo, intorno al quale ruotano etica, avventura, solidarietà ed ambiente. In quello che è da tutti definito il secolo blu, appare fondamentale la sensibilizzazione dei bambini in età scolare, in previsione di un futuro in cui il mare non sia più considerato solo un confine, ma un mezzo d'interazione per lo sviluppo sociale ed economico del pianeta. I laboratori per le famiglie in visita al museo, in programma nei turni delle 15.00 e delle 17.00 del venerdì 3 e nei 4 turni del sabato 4, prevedono: • Nodi marinari: per scoprire tutti i segreti di questa arte marinaresca e conoscerne i nomi, le tecniche e le attrezzature che rendono la tradizione dei nodi, indispensabile per la sicurezza in mare; • Il tuo nome con le bandiere: un approccio divertente per decodificare le bandiere e conoscere le lettere dell'alfabeto; • Simulazione atterraggio: per esercitarsi nella riproduzione delle manovre da seguire in occasione di un appontaggio su una nave della Marina Militare; • Presentazione App Marina Militare: per imparare a navigare ed ormeggiare le unità della Marina Militare utilizzando la tecnologia degli smartphone e tablet; • Remoergometro: una postazione in cui esercitarsi con le moderne tecniche di voga. Inoltre, un bus multimediale della Marina Militare sarà parcheggiato nello spazio antistante all'ingresso principale del Palazzo su Via Lungotevere delle Navi. Per partecipare all'evento è obbligatorio prenotarsi dal sito www.mdbr.it. Un'occasione unica ed imperdibile insieme alla Marina Militare! Sede "Open day" e bus: Palazzo Marina, Lungotevere delle Navi 17, Roma. Attività per le famiglie: Explora, il Museo dei Bambini di Roma, Via Flaminia 82. Informazioni www.mdbr.it-063613776