Una donna sola di Franca Rame al Teatro Kopò

8-9-10-11 MARZO 2018

MONOLOGO BRILLANTE



SINOSSI

Una donna. Sola. Una nuova dirimpettaia oggetto di un “conato di confidenza” durante il quale Maria, casalinga a cui non “manca proprio niente”, in un ritmo sempre più incalzante e in un susseguirsi tragicomico di eventi, racconta la propria vita. Un atto unico dalla forte ironia che mette a nudo le dinamiche familiari nelle quali è facile riconoscersi, riderne e riflettere.





CAST

di Franca Rame

con Francesca Epifani

regia Simona Epifani

Una produzione Teatro Kopó



L'8 Marzo Cena e Spettacolo max 24 persone

9 e 10 Marzo Ore 21:00

11 Marzo Ore 18:00