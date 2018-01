Una donna sola di Franca Rame alla Sala dei Cento Passi

Una Donna Sola di Franca Rame, con Francesca Epifani, regia Simona Epifani



Una donna. Sola. Una nuova dirimpettaia oggetto di un “conato di confidenza” durante il quale Maria, casalinga a cui non “manca proprio niente”, in un ritmo sempre più incalzante e in un susseguirsi tragicomico di eventi, racconta la propria vita. Un atto unico dalla forte ironia che mette a nudo le dinamiche familiari nelle quali è facile riconoscersi, riderne e riflettere.



La vicenda si svolge nell’interno di casa dominato dall' azzurro, dal rosa e dal giallo delle pareti, quei tenui e rilassanti colori protagonisti degli slogan e delle pubblicità degli anni ’50. Gli stessi colori che utilizzava il noto marchio Van Heusen per vendere cravatte agli uomini, puntando tutto su slogan sessisti contro le donne: “Falle capire che è un mondo di uomini”. Anni in cui dall’America abbiamo importato tutti i migliori elettrodomestici, anni in cui si afferma anche lo stile della perfetta casalinga americana, donna felice, madre modello, moglie rispettosa, da chiudere in casa, a chiave.

Maria non è americana, è una donna italiana che vive in un paese del nord ma anche del sud ed è circondata da tutto quello che il marito, Alfredo, riesce a regalarle per non farle mancare nulla: elettrodomestici perfetti, talmente perfetti da sembrare ritagliati da “una di quelle riviste per donne”. E Maria? Cosa pensa davvero Maria della sua vita? Quanto la perfezione di un mondo di bambola può renderla felice e fino a che punto? Lo spettacolo corre via come il vento, non vi è mai il tempo di respirare e con il tempo l’azzurro, il rosa e il giallino lasciano spazio ad altri colori.. fino al Buio.



CAST



di Franca Rame

con Francesca Epifani

regia Simona Epifani

Disegno Luci: Paolo Filipponi Teatro Kopó

Una produzione Produzioni Teatro Kopó