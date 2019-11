Una bugia tira l'altra, spettacolo al Teatro Tirso de Molina

Dall'autore di 'Se devi dire una bugia dila grossa', per la regia di Matteo Vacca, arriva al Teatro Tirso de Molina lo spettacolo "Una bugia tira l'altra".

Di cosa si tratta?

Invece di presenziare alla seduta notturna alla Camera Dei Deputati, l’On. De Mitri, vice ministro del lavoro del governo in carica, sta per passare la notte con la sua amante, la segretaria del leader dell’opposizione, all’interno della bellissima suite 648 del Grand Hotel. Purtroppo niente andrà come previsto. Un cadavere appare dietro la finestra e il personale dell’albergo è molto curioso. Lo scandalo sta per scoppiare...ma fortunatamente l’On. De Mitri può contare sul suo fedele portaborse, Giorgio Franchetti, che con tutte le sue forze si troverà suo malgrado, ad affrontare situazioni incredibili ed esilaranti, tali da far sbellicare dalle risate gli spettatori.

E’ tutto un susseguirsi di bugie, gags, equivoci, tradimenti, scambi di persona, che evidenziano le ipocrisie dei nostri tempi, il tutto senza dimenticare le pungenti battute ironiche indirizzate a fatti e politici nostrani.

Con Marco Morandi, Matteo VACCA, Marco FIORINI, Veronica PINELLI, Giancarlo PORCARI, Annalisa AMODIO, Manuela BISANTI, Valeria Sandulli, Wong Xiao Li.

