Un trio... all'Opera

Musiche di E. Cavallini, G. Bizet, F. Borne,

F. Liszt, G. Labanchi



Simona Altini, flauto

Vincenzo Isaia, clarinetto

Francesco Del Fra, pianoforte



Le trascrizioni, poutporris, variazioni, parafrasi e fantasie basate su motivi tratti dalle opere sono state generi musicali molto in voga nell’ottocento, sia perché permettevano di diffondere tale musica più agevolmente, con organici piccoli e in sale ove l’opera non si sarebbe potuta rappresentare, sia perché con esse i compositori normalmente non dediti all’opera potevano cimentarsi in reinterpretazioni virtuosistiche di passi celebri creati dai grandi operisti, come Verdi e Bellini. In questo contesto emergono Liszt per le parafrasi pianistiche e Cavallini per quelle dedicate al clarinetto. In questo concerto il trio Isaia-Altini-Del Fra propone fantasie per il raro ed accattivante organico di clarinetto, flauto e pianoforte, unite a brani in duo e solistici, in un ideale dialogo fra l’opera italiana di Verdi e Bellini e l’opera dei cugini francesi di Bizet e Gounod



Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto) € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)

Convenzioni aperte con l'Associazione Info. Roma, La chiave del violino e l'Accademia Musicale Sherazade



Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata)



CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell’IMMACOLATA

Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za Ss. Apostoli Roma



info e prenotazioni:

cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

Tel.: +39 333 45 71 245/ 3498256457