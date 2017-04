Un tram chiamato desiderio al Teatro Petrolini

Un classico che non muore mai perchè sempre contemporaneo e mai antico il tema della pazzia che crediamo tanto lontano da noi, ma ne siamo sicuri? Ne siamo davvero indenni? Note di regia L storia di Blanche, " la povera pazza"; quella di Stella, la donna inconsapevole di essere manipolata dal rude e maschilista marito Stanley. La storia mi Mitch, un uomo legato alla figura materna, privo di strumenti per affrontare la vita, quella vera. Ed infine il colorito rapporto tra Eunice e Steve, una coppia turbolenta che ritrova però sempre un costante equilibrio. Un grido contro il giudizio sulla "pazzia", quella così disturbante realtà che spaventa e mette in discussione. Un intreccio di storie di vita di quei lontani anni '50, che sembrano così attuali come se l'uomo non avesse avuto l'esigenza di evolversi sotto l'aspetto relazionale e sociale.