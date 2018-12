Un racconto di Natale al Teatro Furio Camillo

Ispirato al celebre romanzo fantastico di C. Dickens lo spettacolo racconta la notte di Natale di una vecchia signora, apparentemente perfida e senza cuore, che odia il Natale… Grazie all’intervento di tre buffi personaggi tutto cambierà, lo Spirito del Natale farà trionfare le generosità sull’egoismo di chi guarda gli altri con sospetto.



Spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni in su