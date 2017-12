Un quadro sotto l'albero

In questo straordinario processo ogni pittore asseconda le proprie predisposizioni, che lo inducono a vedere la stessa cosa in modo originale, differente da come viene vista abitualmente.

Contrariamente allo sguardo comune, quello del pittore dimostra che nulla del mondo visibile è stato visto compiutamente in modo esaustivo ed è pronto, per chi lo desidera, ad offrirsi nell’opera come uno speciale regalo di Natale.