Un pomeriggio sull’Appia antica

Passeggiare lungo la via Appia antica significa fare un vero e proprio viaggio nel tempo in uno scenario unico dal punto di vista storico, archeologico e naturalistico.

Camminando sul basolato della più importante tra le strade romane conosceremo la storia della”Regina Viarum”, nata nel 312 a.C. per volontà del censore Appio Claudio Cieco per collegare Roma al sud della penisola.

Nello scenario suggestivo della campagna romana incontreremo antichi monumenti funerari, lussuose ville e affascinanti storie da raccontare.



Appuntamento h. 17:00 in via Appia Antica incrocio Via di Tor Carbone/via Erode Attico accanto alla fontanella.

Parcheggio lungo via di Tor Carbone o via Erode Attico.



Costo visita guidata, comprensivo del noleggio della radioguida: 12 € , 6 € minori di 18 anni, minori di 10 anni € 2,00 per il noleggio della radioguida (facoltativo) .



Durata: 2 ore circa



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico;

oppure scriveteci su WHATSAPP al numero: 324 0950351.

In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email e whatsapp).



Prenotazione obbligatoria.



La visita verrà svolta nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043.

I partecipanti sono invitati a portare con sé mascherine e gel igienizzante e a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.