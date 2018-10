Un pò più su se non mi vedi

Il Teatro Civico di Rocca di Papa presenta una produzione Teatro di Blue In The Face



Un po' più su se non mi vedi

di Enrico Maria Falconi

regia Enrico Maria Falconi

con Enrico Maria Falconi, Patrizio De Paolis, Claudia Crostella, Gianluca Mola, Sara Gianvincenzi, Angelo Lucignani, Maria Luisa Russo, Monica Falconi e Massimiliano Puddu



Sabato 6 Ottobre ore 21:00 e Domenica 7 Ottobre ore 18:00

Informazioni e Prenotazioni 0694286165

www.teatroroccadipapa.com



"Roma ai giorni nostri.

Un appartamento in un Palazzo condominiale a San Giovanni. Qui vivono Maria e Luigi; lei Studentessa universitaria, lui Meccanico. Una vita piuttosto ordinaria, per così dire. Sempre che la vita in un condominio possa essere definita “ordinaria”. La Casa è un vero e proprio “porto di mare” da cui entrano ed escono gli Amici dei due fratelli, ognuno con una propria comica e allo stesso tempo drammatica personalità; primo fra tutti Marcello, fidanzato di Maria, di professione macellaio alla Conad, con un passato da “bullo” sulle spalle e un presente poco raccomandabile.

Dopo la scomparsa dei Genitori, Luigi si sente quasi un padre per la sorella e, desiderando il massimo per lei, mal sopporta la presenza di Marcello in casa loro. Tuttavia, gli eventi precipiteranno proprio quando Marcello coinvolgerà Luigi in uno dei suoi ‘loschi affari’, ponendo la parola fine alla placida quotidianità dei due Fratelli. Nel frattempo Maria riceve puntualmente la visita di una strana presenza; una voce a cui apre il proprio cuore e in cui riversa tutta se stessa, facendone il proprio Confidente. Forse un Angelo?

Oppure... chissà.

"