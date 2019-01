Un patrimonio sulle spalle e prodigio in slow motion

Due esperimenti cinematografici sul "peso del mondo" nell'ambito della mostra ILMONDOINFINE, incentrati sulla Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell’Umanità e sulla Corsa dei Ceri a Gubbio. Promosso dall'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia

in collaborazione con la "Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane" la presentazione vuole evidenziare la metafora della fine e del nuovo inizio nella tradizione del trasporto rituale.

http://lagallerianazionale.com/en/mostra/ilmondoinfine-vivere-le-rovine/ http://lagallerianazionale.com/evento/ilmondoinfine-programma-gennaio/

"Poche decine di minuti di una tensione crescente, che marcia nel ritmo verso il parossismo, eppure esprime una forza positiva e perfino «creatrice». Questo è il miracolo di «commozione» che riescono a cogliere e porgere i film di Francesco De Melis..." Gianfranco Capitta

con

Leandro Ventura, direttore dell'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia; Fabio De Chirico, referente per il Piano per l'Arte Contemporanea del MIBAC;

Stefania Baldinotti, funzionario antropologo del MIBAC; Maria Fratelli

dirigente Unità Case Museo e Progetti Speciali del Comune di Milano;

Patrizia Nardi, responsabile tecnico scientifico progetto UNESCO per la Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane; Francesco De Melis, regista e compositore; Patrizia Giancotti antropologa, che modererà l'incontro.

