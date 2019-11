Domenica 1 dicembre “Un parco per lo sport”.

Non c’è luogo migliore per la pratica dello sport di un luogo dove qualità dell’aria e la suggestione visiva del verde dei prati e l’azzurro del cielo la fanno da padroni. Mettici in più le antiche rovine della città eterna ed ecco che avrai scoperto il Parco di Torre del Fiscale, un parco urbano pubblico a due passi dal centro di Roma.

Una giornata all’insegna delle discipline sportive dolci, leggere, per niente agonistiche; l’Ass. La Torre del Fiscale OdV insieme alle Associazioni Sportive di territorio danno appuntamento dalle ore 10.30. ad adulti e bambini che potranno partecipare gratuitamente alle dimostrazioni e scoprire tra le discipline sportive presentate quale è quella a cui si sentono più vicini ed interessati.



Punto di incontro: Parco di Torre del Fiscale, via dell’Acquedotto Felice,120.

Orario appuntamento: 10.30

Durata: ore 1,30



Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza:

In metro:

linea A fermata Porta Furba – Quadraro: risalire la Via Tuscolana fino a Via dell'Acquedotto Felice che termina proprio all'ingresso del Parco (da percorrere a piedi m.500 circa).

Oppure

Linea A fermata Arco di Travertino: proseguire sulla Via Tuscolana superata Via Demetriade subito dopo le arcate dell'Acquedotto Felice imboccare a DX Via dell'Acquedotto Felice che termina proprio all'ingresso del Parco (da percorrere a piedi m.650 circa).

In Bus:

650 – 657: Via Tuscolana fermata di Via Frascati/Via Demetriade raggiungere Via dell'Acquedotto Felice che termina proprio all'ingresso del Parco (da percorrere a piedi m.250 circa).

663 - 664 -765: Via Appia Nuova fermata di Via di Torre del Fiscale da percorrere tutta fino all'ingresso Parco di Via di Torre Branca (da percorrere a piedi m.250 circa).

In Macchina:

da Via Tuscolana direzione G.R.A.superata Via Demetriade subito dopo le arcate dell'Acquedotto Felice imboccare a DX Via dell'Acquedotto Felice, si arriva in fondo dove c'è un ampio parcheggio.

Parcheggio: Via dell’Acquedotto Felice 120

Ingresso Principale: Via dell’acquedotto Felice 120

Accessibilità: strada asfaltata/sterrato/bassa pendenza



torredelfiscale@gmail.com - 3278470021 - 06 7612966.



NB: Per la tipologia dell’evento si consigliano scarpe comode

NB: L’evento è adatto ai bambini

NB: In caso di pioggia la visita è annullata