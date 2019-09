Un'onda di rotelle: gli sport rotellistici protagonisti di "Un mare di sport 2019" al Porto di Roma

A “Un’Onda di Rotelle” scendono in campo gli straordinari campioni Francesca Lollobrigida (16 titoli mondiali pattinaggio Corsa), Chiara Censori (3 titoli mondiali pattinaggio Artistico inline), Daniele Di Stefano (campione mondiale pattinaggio Corsa) e molti altri atleti azzurri FISR per promuovere gli Sport Rotellistici!

Un'Onda di Rotelle a Ostia

La FISR infatti, in collaborazione e con il sostegno della Regione Lazio, torna ad Ostia con un grande evento promozionale che si terrà nel week end ad Ostia nell’ambito della manifestazione “Un mare di sport 2019” nella suggestiva venue del Porto di Roma.

Sarà una grande festa per la promozione della pratica dei nostri sport alla presenza di testimonial eccezionali e di molti tecnici ed istruttori federali che metteranno gratuitamente a disposizione del pubblico pista, pattini e skateboard per provare l’ebbrezza delle rotelle. Ma sono previste anche performance ed esibizioni dei nostri campioni che allieteranno, anche con la distribuzione di appositi gadget e materiali di propaganda e la presenza di un’area espositiva, i circa 5000 visitatori previsti per il week end.

Un grande evento di sport in riva al mare ma anche un’occasione di aggregazione sociale e di coinvolgimento della cittadinanza per il rilancio dell’area portuale con la finalità di integrare, recuperare e rafforzare un tessuto sociale disagiato, come quello di Ostia. Per questo nel progetto curato dagli uffici centrali e regionali della FISR, in collaborazione e con il sostegno della Regione Lazio, sono stati coinvolti anche il X Municipio e le scuole locali, oltre ovviamente alle società affilate del territorio.

Di seguito il programma “Un Onda di Rotelle”, evento che avrà ufficialmente inizio sabato 14 settembre alle ore 16 con la Cerimonia inaugurale, aperta alla stampa, con la presenza dei nostri eccezionali testimonial e presieduta dalle seguenti istituzioni: Rappresentante Regione Lazio, Giuliana Di Pillo Presidente X Municipio Ostia, Svetlana Celli v. Pres Commis. Sport Roma Capitale e Presidente Commis. Sport Città Metropolitana Roma, Donato Pezzuto, Amministratore Giudiziario del Porto Turistico di Roma, Rappresentante ISIS “C. Urbani” Ostia, Angelo Iezzi Segretario generale FISR, Antonio Varacalli Presidente FISR Lazio.

Il programma

Venerdi 13 settembre

16,00 Approntamento materiali e allestimento pista e villaggio

Sabato 14 settembre

10,00 – 13,00 Prova pattini Corsa con 3 istruttori federali (11,30 – 13,00 sezione dedicata alle scuole)

13,00 - 15.00 Pausa

15.00 - 16.00 Prova pattini Corsa con 2 istruttori federali

16.00 – 16.30 Cerimonia inaugurale

Testimonial: Chiara Censori, campionessa mondiale pattinaggio Artistico inline, Francesca Lollobrigida, pluricampionessa mondiale pattinaggio Corsa, Daniele Di Stefano, campione mondiale pattinaggio Corsa, Matteo Angeletti, campione europeo pattinaggio Corsa

• Introduzione evento

• Saluti istituzioni e testimonial

• breve rinfresco

16,30 - 17.15 esibizione Chiara Censori + altri atleti nazionali Artistico + società sportive FISR di Ostia

17.15 – 20,00 Prova pattini Artistico con 2 istruttori federali

20,30 Ricovero materiale

Domenica 15 settembre

9,00 – 10,00 Allestimento

10,00 – 13,00 prova pattini Corsa con 2 istruttori federali

13.00 - 15.00 Pausa

15.00 – 17,00 Prova pattini Artistico con 2 istruttori federali

17.0 0- 17,45 Esibizioni atleti nazionali Artistico e di società sportive di Ostia

17.45 - 19.30 Prova Skateboarding con 4 istruttori federali

20.00 smontaggio

Per maggiori informazioni: http://www.fisr.it/news/16496-?fbclid=IwAR37L5jcwjl4nyuPOYG6xiGlDvanmWiR_KwgsV7TPQS_5PyKp5Gz4uBfDyY