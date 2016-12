Epifania c'è: Un Natale fantastico tra fantascienza, horror e classici americani

Venerdì 6 gennaio 2017 alle ore ore 11.30, nell'ambito di Natale nei Musei, c'è Un natale fantastico tra fantascienza, horror e classici americani in collaborazione con il Teatro di Roma. L'evento si terrà al Museo Carlo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese.

Una rassegna di letture che propone il tema del Natale declinato in diverse sfumature. Non tutti gli scrittori per cui la calda atmosfera del Natale è stata d'ispirazione hanno interpretato allo stesso modo il tema e in alcuni casi le dolci melodie delle feste possono fare d'accompagnamento a scene di morte o allietare le giornate di strane creature su altri pianeti. Nel racconto protagonista di questo appuntamento Natale su Ganimede di Isaac Asimov un desiderio irrefrenabile di incontrare Babbo Natale porterà alla ribellione una colonia di alieni.

Con: Maria Teresa Campus, Michele Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)