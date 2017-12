Un Natale Fantastico al Museo delle Mura

A cura del Teatro di Roma

“Il racconto di Natale di Auggie Wren” di Paul Auster. Alla Vigilia di Natale un giovane si introduce nella casa di una vecchietta per derubarla, ma lei, quasi cieca, lo scambia per il nipote... è un racconto che Auster scrisse per il New York Times nel 1990 e che poi inserì nel film Smoke del 1995.

Con gli attori Luca Catello Sannino e Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello