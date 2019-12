“Un Natale da Favola” torna al Nuovo Teatro Orione

Torna in scena per il terzo anno consecutivo sul palco del Teatro di Via Tortona a Roma l’appuntamento natalizio dedicato alle famiglie: Un Natale da favola! Un format vincente, ormai consolidato, che porta in sala un pubblico di tutte le età.

Gli ingredienti restano invariati: grandi interpreti del musical italiano e le canzoni intramontabili dei grandi classici dei cartoni animati, con musica dal vivo! Ciò che cambia è la storia: nuova, inedita e adatta anche ai più piccoli.

“Il ladro di ricordi” questo il titolo della sempre nuova veste dello spettacolo, che ci farà vivere a pieno i valori autentici del clima delle feste. Si partirà dalle vicende di uno stralunato mascalzone alle prese con due ragazze inconsapevoli di avere un legame speciale. Sarà proprio il suo intromettersi nella vita delle due a giocare un ruolo importante per riscoprire un profondo segreto.

Come ogni favola che si rispetti, tra incomprensioni, risate e momenti di grande emozione, la magia del Natale, con l’irriverenza dell’amore, sapranno bussare alla porta di chi ne ha bisogno regalando un sorriso pronto a scaldare il cuore.

Grazie alla bravura degli interpreti Laura Adriani, nota attrice del piccolo e grande schermo, Gabrio Gentilini, strepitoso performer di grandi musical come “Dirty Dancing” e “La Febbre del Sabato Sera” e Francesca Innocenti, giovanissima attrice diplomata alla MTS - Musical The School, ci si potrà calare in una storia avvincente capace di far vivere le grandi emozioni del Natale con un sincero sorriso.

L’elemento “musica” avrà un direttore di fama internazionale, Marco Bosco, già direttore di grandi allestimenti come “Mary Poppins - Il musical” e “Aggiungi un posto a tavola”. Il selezionatissimo coro che arricchirà la performance sarà diretto dal maestro Bruno Corazza, noto vocalist per importanti programmi televisivi e tour di concerti.

Inoltre anche per questo spettacolo la produzione del Nuovo teatro orione vuole cimentarsi con un impegno nel sociale. Due realtà sono state scelte affinché un momento come quello del Natale potesse essere d’aiuto a molti: Pianoterra Onlus e la Compagnia del Mantello, che si occupano rispettivamente, la prima, di aiutare e sostenere le famiglie più vulnerabili, la seconda, a creare percorsi di sostegno ai bambini malati e una didattica innovativa per quelli in età scolare.

Infine per vivere a pieno il clima natalizio, dalle 16:30 ci sarà un vero e proprio evento ad ingresso libero, pensato e creato per le famiglie e i bambini, con merenda, giochi, musica, animazione e la magica presenza di Babbo Natale.

Uno spettacolo nello spettacolo, una classica ma sempre nuova magia del Natale, che compie il suo miracolo posandosi delicatamente in un caldo abbraccio sul Nuovo Teatro Orione, pronto ad accogliere grandi e piccini per vivere insieme questo meraviglioso momento dell’anno.