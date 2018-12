Un vero e proprio evento per le famiglie, un appuntamento imperdibile, un momento per sognare! ✨



Anche questo vuole essere “Un Natale da Favola”, e così per il secondo anno consecutivo si torna in scena tra le mille emozioni che condivideremo ancora una volta con il pubblico.



Gli elementi che hanno reso vincente lo spettacolo lo scorso anno resteranno invariati: una grande orchestra accompagnata da uno strepitoso coro, formidabili interpreti del musical italiano, una storia inedita capace di coinvolgere grandi e piccini e le più grandi canzoni dei cartoni animati, pronte a farci rivivere un natale da favola!



L’inizio dello spettacolo serale sarà preceduto da uno vero e proprio evento pensato e creato per i bambini, con giochi, musica, animazione, truccabimbi...

Il Teatro stesso diventerà una casa per tutti coloro che vorranno respirare quell’inconfondibile aria natalizia condividendola tra i sorrisi dei bambini e le note delle canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di tutti.