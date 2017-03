Un mondo di cacche

Le cacche sono un argomento tabù eppure sono un elemento naturale importantissimo. La cacca non solo è la base di un mondo complesso ma fornisce anche tante indicazioni importanti a chi studia la natura. Venite a scoprire questo mondo attraverso una collezione di cacche e di insetti coprofagi, non fa così tanto schifo! Dalle 10 alle 17 in Via Appia Antica 42 Per info: appiadinatura@libero.it