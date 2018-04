I Pub della Capitale presentano la loro selezione brassicola, votata all’eccellenza e alla qualità. Mercoledì 25 aprile torna il consueto appuntamento birrario di primavera.

'Un Mare di Birra… sul Prato', giunto all’ottava edizione e organizzato da Publigiovane Eventi, sarà anche quest’anno l’occasione giusta per trascorrere una piacevole giornata immersi nel verde della campagna romana.

Un mare di birra...sul prato

Durante l’evento, che nelle scorse edizioni ha radunato migliaia di appassionati, le birre saranno le vere protagoniste, frutto dell’accurata selezione di alcuni tra i più caratteristici Pub di Roma, Capitale birraria per eccellenza.

I Publican si troveranno fianco a fianco, presiedendo i banchi a loro dedicati che verranno allestiti per l’occasione. 'Un Mare di Birra… sul Prato' sarà quindi un contest tra colleghi a colpi di birre, circa 80 a rotazione, provenienti dai più influenti paesi birrari del mondo.

I pub

I Pub che parteciperanno in questa edizione saranno: Birrifugio, BQuadro, Brew Dog, Craft, Draft, Golden Pot, King Arthur, Kombeer, Luppolo Station, Mad for Beer, Mastro Titta, Serpente.

Non mancherà il buon cibo, con eccellenze gastronomiche presentate da affermate realtà di street food e produttori, come Elettroforno Frontoni, Pork’n’Roll e il Caseificio La Stella di Amaseno. E come ogni anno saranno presenti musica e giochi per grandi e piccoli.