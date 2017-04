Domenica 23 aprile torna il consueto appuntamento brassicolo di primavera, giunto ormai alla settima edizione: "Un Mare di Birra... sul Prato", organizzato da Publigiovane Eventi.

Nata nel 2011, la manifestazione sarà anche quest’anno l’occasione per trascorrere una piacevole giornata immersi nel verde della campagna romana, come di consueto presso il Casale 4.5 in via Ardeatina 1696, Roma.

Durante l’evento, che solitamente raduna migliaia di appassionati, le birre saranno le vere protagoniste e rappresenteranno il frutto dell’accurata selezione di alcuni tra i più importanti Pub di Roma, Capitale birraria per eccellenza.

I Publican si troveranno fianco a fianco, presiedendo gli 11 banconi che verranno allestiti per l’occasione. Un Mare di Birra… Sul Prato sarà quindi un contest tra colleghi a colpi di birre, più di 70, provenienti dai più influenti paesi birrari del mondo.

Lista dei Pub Partecipanti:

4:20, Birrifugio, Birrifugio Trastevere, Brew Dog Roma, The Golden Pot, King Arthur, Kombeer, Luppolo 12, Luppolo Station, Mad for Beer, Mastro Titta, Serpente, Tree Folk’s.

Ad accompagnare la giornata e le bevute, un ricco menù di prodotti tipici ed eccellenze gastronomiche presentate da realtà affermate di street food (Elettroforno Frontoni, N'attimo) e soggetti che presenteranno i loro prodotti (Caseificio La Stella di Amaseno e lo stesso Casale 4.5). Non mancheranno la musica, i giochi per i bambini e per gli adulti!

La formula è quella già rodata dei gettoni, con i quali durante la manifestazione sarà possibile acquistare birra e cibo. Il bicchiere di vetro verrà fornito all’ingresso al costo di 3 euro.