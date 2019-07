Un grande ospite per Letture d'Estate: Joe Lansdale racconta la sua produzione

Grande attesa per l’ospite internazionale di questa edizione che lunedì 8 luglio alle 21.30 sarà sul palco di Letture d’Estate: Joe Lansdale in un incontro aperto con il pubblico durante il quale si approfondirà la sua storia, la sua produzione fra cui gli ultimi successi editi da Einaudi Stile Libero, la collana curata per Giulio Perrone Editore e il suo legame con l’Italia, un evento realizzato in collaborazione con il gruppo Leggo Letteratura Contemporanea.



Tutti i nostri eventi sono promossi e interamente finanziati dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura.

Sono sempre gratuiti per il pubblico di Letture d'Estate.

Ingresso nei Giardini di Castel S. Angelo, lato Palazzaccio - Corte di Cassazione.

Gli eventi non si terranno in caso di pioggia

www.letturedestate.it