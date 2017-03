Un ceili per colle

evento di raccolta fondi per Collegentilesco di Amatrice, piccola frazione duramente colpita dal sisma. Balli di gruppo tradizionali Irlandesi spiegati ed aiutati da ballerini professionisti, con musica dal vivo e divertimento assicurato per tutti. Lo scopo della raccolta e' quello di acquistare un prefabbricato attrezzato possa diventare centro di aggregazione per la popolazione in attesa della ricostruzione post-sisma.