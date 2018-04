Un campionato di hoverboard al Centro Commerciale Auchan Casal Bertone

Sabato 14 e domenica 15 aprile, due giornate tra sport e spettacolo

Sono ormai diffusissimi: innovativi, versatili e auto-bilanciati, hanno conquistato proprio tutti, dai più piccoli agli adulti: stiamo parlando degli hoverboard, che sabato 14 e domenica 15 aprile saranno i protagonisti di un grande torneo nella Galleria del Centro Commerciale Auchan Casalbertone.

In Italia dalla fine 2015, questi dispositivi di trasporto personale basano il proprio funzionamento sulla combinazione tra informatica, elettronica e meccanica. La struttura è composta prevalentemente da due ruote collegate a due piattaforme snodate tra loro, il cui movimento viene attivato attraverso ad un sensore di peso.

Siete curiosi di vederli in azione? L’appuntamento con appassionati, curiosi ed esperti di hoverboard è per sabato 14 e domenica 15 aprile, con due giornate all’insegna dello sport e dello spettacolo tra foto, medaglie per i vincitori e gadget per tutti i partecipanti al Centro Commerciale Auchan Casalbertone: un luogo perfetto dove passare il proprio tempo libero tra musica, divertimento, relax e shopping.

Per essere sempre informati su tutti gli eventi e sulle promozioni del Centro Commerciale è consultabile il sito internet www.casalbertone.gallerieauchan.it o la pagina Facebook www.facebook.com/centrocommercialeauchancasalbertone, sempre aggiornata e ricca di contenuti.