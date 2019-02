‘Un Calabrese a Roma’ al Teatro Tirso De Molina

Gennaro Calabrese è un attore, showman, comico ed imitatore. Un artista completo che canta, balla, recita ed è alla continua ricerca dell'originalità. Il particolare talento traspare anche dai testi delle performance, scritti principalmente da lui, che rendono Calabrese anche un autore comico promettente e dal tipico ‘colpo ad effetto’.



Dal 20 al 24 febbraio il Teatro Tirso de Molina ospita il nuovo spettacolo ‘Un Calabrese a Roma’, per la regia di Antonello Costa e la collaborazione autoriale di Gianluca Irti. Un one man show arricchito da musica, monologhi, imitazioni e momenti di pura satira, nel quale Gennaro Calabrese porta a Roma le atmosfere e sopratutto i ‘Sapori’ della sua regione di provenienza, la Calabria!



Un Calabrese a Roma è uno spettacolo fresco come il bergamotto, saporito come il capocollo, piccante come la ‘nduia. I giusti ingredienti per una “sana” abbuffata di risate grazie alla magistrale abilità del ‘Calabrese al quadrato’, sia di nome che di fatto, innamorato delle proprie origini e contemporaneamente invaghito della città eterna, che ci racconterà della sua decisione difficile, di lasciare la propria terra per andare a vivere nella metropoli che non dorme mai, e se dorme non fa dormire te.



Nel divertentissimo viaggio nella capitale, Calabrese recita, canta e trova nell'imitazione la sua naturale attitudine artistica, incontrando illustri personaggi, dal mondo dello sport alla musica, dalla politica alla televisione. Gennaro, diverte il pubblico da decenni, caratterizzando più di 100 personaggi tra quelli più illustri del nostro paese, con pungente ironia e contenuti di alto profilo autoriale per un repertorio in continua evoluzione.



In scena caratteristiche e tratti tipici del popolo dei calabresi, da sempre emigranti: ‘ci sono calabresi in America, in Australia, e addirittura in Sud Africa... a Città del Capo, famosa per il suo amaro calabrese .. ma la città preferita dove trasferirsi è proprio Roma: la città più Calabrese del Mondo’, che dimostrano l’amore dell’artista amore nei confronti di Roma, ma senza dimenticare le sue radici e sopratutto i suoi parenti, che a qualunque ora del giorno o della notte, non mancheranno mai di far sentire la propria presenza.



Giovedì 21 febbraio, la replica speciale Una serata per la vita, organizzata in collaborazione con l'associazione Centro Formazione Medica, vedrà l’intero incasso devoluto per l’acquisto di un defibrillatore nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I