Un borghese piccolo piccolo: Massimo Dapporto al Teatro Tor Bella Monaca

MASSIMO DAPPORTO AL TEATRO TOR BELLA MONACA. DAL 13 AL 15 OTTOBRE 2017 CON “UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO”



Grandi interpreti nell’autunno al Teatro Tor Bella Monaca. Dal 13 al 15 ottobre 2017 approda sul palcoscenico del teatro diretto dal felice sodalizio Alessandro Benvenuti-Filippo D’Alessio UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO, tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami. Prodotto da Pietro Mezzasoma – Teatro e Società srl, adattamento e regia Fabrizio Coniglio, con Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Fabrizio Coniglio, Federico Rubino, musiche originali di Nicola Piovani.

Una tragicommedia che nella prima parte regalerà momenti di comicità a tratti esilarante. Il Borghese piccolo piccolo è Giovanni Vivaldi, un uomo di provincia che lavora al ministero, il cui più grande desiderio è quello di “sistemare” suo figlio Mario, proprio in quel ministero in cui Giovanni lavora da oltre trent’anni. Ma come ottenere una raccomandazione per il figlio?

Ecco l’inizio della sua ricerca disperata di una “scorciatoia”, in questo caso rappresentata dalla Massoneria, per garantire un futuro al figlio. Le aspirazioni, il desiderio di raggirare le regole che una società democratica e civile impone, sembrano quasi connaturate nell’animo di ogni cittadino italiano.



venerdì 13 e sabato 14 ottobre ore 21

domenica 15 ottobre ore 18



BIGLIETTI

intero 10,00 Euro

ridotto 8,00 Euro

giovani 7,00 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it