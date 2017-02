B&B - Burgess & Beethoven: UN'ARANCIATA MECCANICA omaggio a Antony Burgess produzione: DELIRIO A DUE cast artistico: FLAVIO MARIGLIANI, MARIO BIONDINO durata: 60' DELIRIO A 2 dà appuntamento sabato 11 febbraio 2017 alle ore 19:00, presso a.c. Febo, in vicolo delle vacche 26a, per il debutto della sua seconda opera: UN'ARANCIATA MECCANICA. Alex Delarge, giovane scapestrato e delinquente protagonista di Arancia meccanica, è affidato alle amorevoli cure dello zio Ludwig van Beethoven, in perenne lotta con la sua sordità e con la disobbedienza del nipote, che imperterrito continua le sue scorribande a base di latte+ e ultraviolenza. Per riportare la pace e la quiete in casa e nelle strade delle città, zio Ludwig si vede costretto a ricorrere a un rimedio estremo: la famosa cura Ludovico, nel disperato tentativo di rieducare il giovane Alex e riconvertirlo nel più moderato e rassicurante modello sociale della … casalinga. UN'ARANCIATA MECCANICA vuole essere un originale e inedito omaggio allo scrittore inglese Antony Burgess, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita, e del suo capolavoro Arancia Meccanica, che nel 2017 festeggia i quarantacinque anni dalla pubblicazione. Ma anche un omaggio indiretto a Beethoven, colonna sonora e ispirazione principale delle gesta del protagonista del romanzo. Nella forma semiscenica della lettura/spettacolo, Delirio a Due scompone il romanzo e lo intreccia con episodi reali della biografia di Beethoven, tratti dalle sue lettere. DELIRIO A DUE Delirio a due è un progetto di intrattenimento letterario e teatrale pensato appositamente per aperitivi o dopocene, ma anche librerie e biblioteche, che mira al coinvolgimento di una fascia di pubblico variegata, con attenzione a una modalità espressiva giovanile e moderna. I grandi classici della letteratura, del cinema e della televisione, sono affrontati con un approccio volutamente parodistico e irridente, ricorrendo spesso ad accostamenti inediti e a rivolgimenti inaspettati, congiungendo la prospettiva del divertimento e della divulgazione letteraria. Delirio a due è pensato, ideato e realizzato da Mario Biondino e Flavio Marigliani