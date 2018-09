La compagnia teatrale "Pulcinellarte" ha l'onore di presentarvi la messa in scena della commedia di Antonio Petito : "Un 48 in casa Zoccoli" in un nuovo adattamento di Manuel Pernazza. Uno spezzone di questo commedia fu rappresentato nel film Petrolineide del 1949, per tale il capocomico della compagnia ha deciso di dedicare questo spettacolo all'attore Romano Ettore Petrolini. Così prende vita la bombetta comica di "Pulcinella maestro di ballo e guardiano di donne" per le musiche di Riccardo Pugliese e Marco Boriglione. Protagonisti della storia il signor Florindo e la bella Margherita, i quali si amano, ma il loro amore è contrastato dal fratello di lei, ossia Don Pasquale Zoccoli. Pulcinella servo del signor Florindo sarà il mezzo che farà il trionfo di questo amore. Sulla scene prenderanno parte alla commedia : Elisa Cheli (Margherita) ; Leonardo D'Angelo (Don Pasquale Zoccoli) ; Serena Delle Cave (Luisella) ; Ivo Cotani (Don Florindo Pellecchia) ; Manuel Pernazza (Pulcinella). Perciò vi aspettiamo Sabato 19 e Domanica 20 Gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Ygramul Via Nicola Maria Nicolai, 14 Roma. Biglietto 10 euro più 3 euro di Tessera Ygramul,

Prenotare a prenotazionipulcinellarte@outlook.it