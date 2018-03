Saint Patrick's day: Ukus in fabula in concerto

Sabato 17 Febbraio,il giorno di San Patrizio o Saint Patrick’s day o più semplicemente Paddy’s day,si festeggia il patrono dell’Irlanda ed è festa Nazionale nella Repubblica d’Irlanda ma è anche una delle feste più festeggiate al mondo,da Dublino a New York,da Montreal a Chicago,da Boston in Italia. In Irlanda e nel mondo si festeggia con parate,fuochi d’artificio ,concerti e feste nei pub.

Da noi nel Lazio ai Castelli Romani e precisamente a Rocca di Papa si festeggia con gli Ukus in Fabula al Mc Roy Inn, vero Pub Irlandese. Si dice che il giorno di “ Paddy’s day “porti fortuna indossare qualcosa di verde,trovare un quadrifoglio o baciare un/a irlandese da qui l’espressione “Kiss me,I’m Irish”,ebbene vi assicuro che anche ascoltare gli Ukus in Fabula porta tanta ma tanta fortuna e buon umore.

Difficile esprimere con una sola parola gli Ukus in Fabula,il trio di ukuleisti più attivo in Italia e in Europa!

Ukus in Fabula è una formazione unica e poliedrica, una miscela esplosiva di colori e differenti personalità,il loro repertorio è formato da brani tra i più conosciuti riarrangiati per ukulele e voce. Dal rock al reggae ,dal country al pop,dalle hit alle canzoni d’autore fino ad arrivare al cabaret.

La loro vena ironica/umoristica poi regala al pubblico momenti irrefrenabili di ilarità . E’ un 2018 scoppiettante e magico per gli Ukus in Fabula, infatti sono in programma concerti in tutta Europa,e ad aprile saranno nientepopodimeno che in Australia al Festival di ukulele a Sunshine Coast per poi seguire in Austria,Scozia,Israele e Grecia oltre all’intensa attività live in teatri , locali e piazze d’Italia.

Il trio è così composto: ukulele tenore e voce di Claudio Borrelli, Ukulele tenore e voce di Gabriele Proietti, l’ukubasso, footdrum e voce di Daniele Dencs. Ukus in Fabula insomma un trio scoppiettante che coinvolge il pubblico a tutto tondo.

Da non perdere, il prossimo appuntamento per festeggiare Saint Patrick’s day,sabato 17 marzo al Mc Roy Inn – Rocca di Papa (Rm) Via Delle Barozze 62- tel.339 6990366