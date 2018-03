Difficile esprimere con una sola parola gli Ukus in Fabula : ” un trio di ukulele che riesce a muoversi con agilità tra musiche diverse e con uno spirito assolutamente divertente”. Gli Ukus in Fabula sono, una miscela esplosiva di colori e differenti personalità,il loro repertorio è formato da brani tra i più conosciuti riarrangiati per ukulele e voce. Dal rock al reggae ,dal country al pop,dalle hit alle canzoni d’autore fino ad arrivare al cabaret. E’ una stagione scoppiettante e magica per gli Ukus in Fabula, infatti sono in programma concerti in tutta Europa,e tra meno di un mese a fine aprile saranno nientepopodimeno che in Australia al Festival di ukulele a Sunshine Coast per poi seguire in Austria,Scozia,Israele e Grecia oltre all’intensa attività live in teatri , locali e piazze d’Italia.Il trio è così composto: ukulele tenore e voce di Claudio Borrelli, Ukulele tenore e voce di Gabriele Proietti, l’ukubasso, footdrum e voce di Daniele Dencs. Ukus in Fabula insomma un trio scoppiettante che coinvolge il pubblico a tutto tondo .Da non perdere il prossimo appuntamento a Roma, venerdi 30 marzo al The Yellow Bar