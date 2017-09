U2 Cover Band sulla terrazza La Grande Bellezza

Le cover delle grandi band, sull’onda di un successo reiterato e lusinghiero, proseguono a pieno ritmo sulla strepitosa terrazza La Grande Bellezza dell'Hotel Mercure Roma Centro Colosseo.

E che cover! Venerdì 8 settembre, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, sarà la volta di un gruppo che rende onore a un vero e proprio mito della musica leggera. Si esibirà, infatti, la “U2 Celebration cover band”, composta da musicisti di primo piano che uniscono alla gioia ed alla voglia di fare dell’ottima musica una spiccata professionalità e una preparazione fuori del comune; potremo, quindi, avere il piacere di ascoltare Max Walrus (voce e chitarra), Gianni Poddaz (basso e voce), Alex De Georges (chitarra e voce) e Alex Becks (batteria e sequenza).

L’ingresso, come di consueto, è libero!

Per soddisfare anche gli stimoli della fame e della sete con soli 20 euro è possibile servirsi al ricco buffet con show cooking e sorbire un ottimo drink.

Dalle ore 22.00 in poi è comunque possibile usufruire di tutti i servizi del Lounge Bar fino alle ore 24.00.