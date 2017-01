U2 in concerto a Roma. E' questa la notizia che da ore rimbalza sul web e nel tam tam dei fan: la band di Bono Vox potrebbe infatti approdare nella Capitale per ben due date del prossimo tour. Palcoscenico scelto, e non potrebbe essere altrimenti, quello dello Stadio Olimpico che ha già visto gli U2 protagonisti qualche anno fa.

Gli U2 a Roma sono un sogno che tanti sperano diventi realtà. L'ufficialità delle date degli U2 in concerto a Roma, si è parlato di 15 e 16 luglio o 17 con un giorni di pausa, dovrebbe arrivare la prossima settimana. E nella Capitale è già, non tanto caccia, ma ansia da biglietto.