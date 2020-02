Two Girls from Ipanema a Acustico Club

Gio’ Marinuzzi – Voce e chitarra

Cristiana Polegri – Voce e sax



Le scelte di questo duo di recente formazione si rivolgono a quel Brasile musicale che va in parte scomparendo a causa della prepotente invadenza della musica pop internazionale, ma che i cultori più raffinati continuano ad amare ed a coltivare. Brani ormai dimenticati o entrati a far parte del repertorio più conosciuto a livello internazionale, come quelli composti nei gloriosi anni ’60, epoca della “Bossa Nova”, vengono proposti con arrangiamenti originali e stile personale. Il repertorio però ha respiro più ampio , e spazia anche dal samba al samba cançao alla marcha allo chorinho (con brani di autori quali Jobim, Azevedo, De Moraes, Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso e altri) non senza qualche incursione nella musica americana. Le due musiciste inoltre, grazie alla loro simpatia e comunicativa, riescono ad instaurare un rapporto molto vivo col pubblico traducendo i testi e raccontando aneddoti.

Un duo affiatatissimo, illustre e coinvolgente pronto a trasportarci con la mente e col cuore in Brasile, passando per la musica statunitense …e non solo.



TESSERA ARCI

live+cena 25 euro

inizio cena 20,30

ingresso dopo cena 10 euro compresa consumazione

prenotazione tavoli al 338.9685972