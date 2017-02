Two for The Road in concerto a Sopra c’è Gente - Venerdì 17 febbraio il duo Two For The Road salirà sul palcoscenico del Sopra c’è Gente dove porterà in scena il primo disco Sentieri, pubblicato nel 2016 dall’etichetta Filibusta Records. La formazione è composta dal chitarrista argentino Emmanuel Losio e dal pianista romano Marco Silvi e mescola suoni e colori appartenenti a tradizioni differenti. Sentieri è, infatti, un percorso che si muove tra elementi di tango, waltzer malinconici, suoni che appartengono cultura napoletana ed echi lontani di blues.

Il repertorio spazia tra composizioni che dal sapore latino americano, con brani tratti dal folklore argentino come il famoso Zamba para no morir, e altri generati dall’estro dei musicisti appartenenti al duo. Tra questi ultimi Good News, prima track del disco, firmata da Emmanuel Losio e caratterizzata da ritmi serrati ed incisivi, Il Waltzer dei Sospiri, composizione dall’indole malinconica che, attraverso un serrato ritmo sincopato, traccia un anello di congiunzione tra il mondo del jazz e quello classico. Torniamo ancora una volta in America Latina con il brano Y Ahora che, con il suo animo latineggiante, trasporta l’ascoltatore dall’altra parte dell’oceano. . A proposito dei Two for The Road scrive Marcello Rosa:

“Un duo chitarra – pianoforte (l’ordine alfabetico è di rigore) costituisce una combinazione sonora di non facile gestione per evidenti questioni tecniche. Se però – come in questo caso – c’è un grande rispetto reciproco e una naturale e condivisa concezione orchestrale da parte dei due musicisti, il risultato è un “sound” originale molto accattivante e coinvolgente. Inoltre, l’inserimento particolarmente mirato in alcuni brani di solisti ospiti, contribuisce a creare un prodotto finale decisamente indovinato e inusuale nel “nostro” jazz.”

Sopra C’è gente

Inizio concerto ore 21:45

Via Rubattino, 1 Testaccio, Roma

Ingresso 10 euro