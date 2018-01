Twin Peaks Group Show - Mostra Collettiva a Nero Gallery

“Twin Peaks Group Show” è la mostra realizzata in omaggio a Twin Peaks, la celebre serie televisiva che ha rivoluzionato la storia e il linguaggio della serialità mondiale.



La mostra vede la partecipazione di 24 artisti di fama internazionale e le opere esposte – ognuna delle quali incentrata su un singolo personaggio della serie – sono realizzate con tecniche diverse che vanno dalla tradizionale pittura ad olio all'arte scultorea, fino alle più innovative tecniche digitali.



La mostra toccherà tutte le corde dell'arte iper contemporanea, dalle sfumature più leggere del pop alle profondità inquietanti del dark, e l'intero ambiente, per l'occasione, sarà allestito ad hoc in chiave Twin Peaks, come a restituire il senso dell'universo mistico e simbolico di David Lynch.



Artisti in mostra: Angelo Barile (Mr C.) - Bafefit (Nadine Hurley) - Beatriz Mutelet (Shelly Nelson) - Bruno Pontiroli (Bob) - Claudia Ducalia (Audrey) - Candice Angelini (The Giant) - Craww (Owls) - Daniele Aimasso (Andy e Lucy) - Delphyne V. (Gordon Cole) - Fabio Timpanaro (Cooper) - Florian Eymann (Lynch) - Francesco Viscuso (Briggs) - Gerlanda di Francia (Diane Adams) - Marco Rea (Agent Tamara Preston) - Martina d'Anastasio (Black Lodge) - Max Ferrigno (Laura Palmer) - Nicola Alessandrini (Leland Palmer) - P54 (Mike) - Paolo Petrangeli (Norma Jennings) - Seven Moods (The man from nowhere) - Tenia (The Log Lady) - Twee Muizen (Josie Packard) - Valeria Bovo (Leo Johnson) - Virginia Mori (Donna Hayward).



In occasione del vernissage della mostra, che si terrà il 27 gennaio dalle ore 19, ci sarà una performance audio del pianista e compositore Luca Longobardi, “Voices of Evidence.







Twin Peaks Group Show

Dal 27 gennaio al 10 marzo 2018

c/o Nero Gallery – via Castruccio Castracane, 9 – Pigneto (Roma)

Opening 27 gennaio 2018 h 19.00



MORE INFO EVENTO FB

nerogallery.com

info@nerogallery.com

+39 0627801418