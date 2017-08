Per la nuova stagione di un noto programma TV Mediaset in onda tutti i giorni su Canale 5 Cinecittà World, il parco del Cinema e della TV, cerca persone spigliate dai 13 ai 90 anni che vogliono essere protagoniste in televisione e che abbiano una storia personale da raccontare. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa.

Le selezioni sono curate dall'agenzia Cult Milano - Models and Actors management in collaborazione con Corìma.

Per partecipare è necessario registrarsi al se4guente link http://www.cultmilano.com/it/Iscriviti, compilando tutti i campi richiesti, ed essere muniti di un biglietto di accesso al Parco. I provini si svolgeranno all'interno del Teatro 1 a partire dalle ore 11:00.

Per info: https://www.cinecittaworld.it/Info/Eventi/38/TV-Casting-Day-Selezioni-Mediaset