Tutto Verdone: maratona di film a Salotto Cinema

Il Salotto Cinema, all’Ex Dogana, presenta Tutto Verdone, una maratona di film del noto regista romano Carlo Verdone, in cui verranno proiettati tutti i suoi maggiori successi.

Il regista, ricordato per aver condiviso lo schermo anche con Alberto Sordi, è stato sempre accolto dalla critica in maniera positiva, portando un particolare stile di commedia nazionale mai frivola e sempre profonda, giocando con equivoci pirandelliani e strizzando l’occhio al neorealismo, che ha riciclato ed indirizzato verso un pubblico popolare toccando temi popolari e tangibili, sempre strizzando l’occhio alla comicità mai volgare è sempre pulita. Tutto Verdone a Salotto Cinema è in programma per il 3 settembre.