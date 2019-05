Tutto Fritto Festival 2019

Torna a Roma, con la sua seconda edizione, l'evento romano più unto dell'anno. Si tratta di Tutto Fritto Festival che prenderà vita dal 31 maggio al 2 giugno al Parco Appio.

"In amor vince chi frigge" è il motto della manifestazione che trasformerà il parco in via dell'Almone in un villaggio del fritto. Tra i protagonoisti di Tutto Fritto Festival ci saranno anche Arcangelo Dandini (creatore di Supplizio), Stefano Callegari (papà del Trapizzino) e Mirko Rizzo di 180g Pizzeria Romana.

Suppli, Calzoni, Pizze, Cannelloni, Baccalà, Polpette e Patatine a volontà. Ad animare ulteriormente il Parco Appio il Beer Garden a cura della selezione Natural Born Drinkers con tantissime birre alla spina e poi brace e arriosticini per tutto il giorno verranno serviti dal nostro ristornate all’interno del Parco.