Tutto esaurito! Il nuovo spettacolo di Max Paiella al Teatro Vittoria

Il nuovo spettacolo dell’eclettico ed esilarante Max Paiella debutta in prima nazionale sul palcoscenico del Teatro Vittoria, dal 20 al 31 marzo.

Una divertente riflessione che analizza l'esaurimento in tutte le sue forme. Ma la fine segna sempre un nuovo inizio.

L'Esaurimento delle risorse naturali è alle porte, infatti. Stiamo perdendo specie di animali, piante e sindaci. Si esaurisce la pazienza, la lingua italiana e spesso anche il dialetto. Si dissolvono tradizioni, idee ed emozioni.

Il clima si sta deteriorando, ma anche la nostra realtà quotidiana fatta sempre più spesso di frasi idee e concetti parzialmente scremati...Che ci rendono parzialmente stremati.



‘Coraggio! Finiscono storie d'amore ma anche litigi; leaders politici ma anche crisi economiche, scompaiono talvolta i capelli ma anche i raffreddori allergici....Ho finito anche le parole per la presentazione, non rimane che fare lo spettacolo. Affrettatevi perché già da adesso è: TUTTO ESAURITO!’ Max Paiella



Tutto Esaurito …ma siete ancora in tempo!

di Max Paiella e Caterina Brigliadori

con Max Paiella

Regia Stefano Messina Regia Video Claudio Piccolotto

Scenografie Carlo Ficini Musiche Attilio Di Giovanni e Max Paiella

Direttore di scena Diego Caccavallo Luci Fabio Persia

Audio Fabio Caratelli produzione Corvino produzioni



