"Tutti sulla giostra", tributo a Gabriella Ferri

“Oh, amici mia che, senza invito, ve presentate qui ogni giorno e m’aprite ste finestre e fate entrà sto sole malato che m’acceca… ma da ndo’ sete entrati? E già, avete ragione la porta mia è sempre aperta…”

La casa di Gabriella Ferri a Corchiano, nel viterbese, come il tendone di un circo o una giostra. Un luogo immaginifico dove si svolge, ogni giorno, il dialogo fra la cantante romana e i suoi “amici”. Un racconto fatto di solitudine, dei tanti pensieri e delle paure che assediano la sua mente. Parla, Gabriella, e canta, ovviamente, le canzoni che le vengono richieste.

Sogna e combatte, immaginando e organizzando una grande festa nella sua casa. Vengono a trovarla Pasolini, Mia Martini, Califano, Totò, Eduardo De Filippo, Enzo Jannacci, Lucio Dalla, Federico Fellini, il suo chitarrista “Pino er pasticciere”, Renato Zero, Enrico Montesano, Renzo Arbore, Marcello Mastroianni, Domenico Modugno, Anna Magnani.

"Tutti sulla giostra! - Festa a casa di Gabriella", lo spettacolo

È lo spettacolo “Tutti sulla giostra! - Festa a casa di Gabriella”, scritto e diretto da Tonino Tosto, in scena al Teatro Belli di Roma dal 16 al 26 maggio.

“Una voce che non smetterà mai di aiutarci a salire a cantare tutti sulla giostra”, precisaTonino Tosto. E spiega che “il testo vuol essere un omaggio a quell’universo sonoro, ricco di emozioni, che Gabriella Ferri ci ha lasciato e a tutti quegli artisti che in vario modo l’hanno amata, conosciuta, frequentata, contaminata, ricevendone, a loro volta, dell’energia ispirativa: “strisce de cielo”, per usare un’espressione a lei cara. Gabriella ci porta per mano con lo spirito e il sentire romano che la contraddistinguono”.“La Ferri - conclude il regista - è come Roma: crocevia di culture, impasto di colori, incrocio di suoni, esplosione di sentimenti, passioni, dolori, risate e… sgrullate de spalle”.

A intepretare lo spettacolo “Tutti sulla giostra” sono Susy Sergiacomo ed Eleonora Tosto, che canta le canzoni di Gabriella Ferri. Al pianoforte il polistrumentista Danilo Blaiotta. Scene e costumi sono della stessa Sergiacomo.

In quest’opera, la popolare cantante scomparsa nel 2004, indimenticabile interprete di una romanità autentica e ammantata di poesia, si racconta attraverso l’artifizio delle confidenze ai suoi amici immaginari. A uno di questi confessa: “Ma lo sai che me succede urtimamente? Che canto e nun riconosco più la voce mia… è come se quarcun’artro cantasse ar posto mio… un’altra - che poi sarei sempre io - ma più giovane… quanno ero n’alice… tre quattro mijoni de anni fa.”

La voce da giovane della cantante romana è quella di Eleonora Tosto che interpreta con autentica passione le canzoni della Ferri.

“Tutti sulla giostra” è come una grande festa, una rimpatriata fra artisti uniti dagli stessi sentimenti. Ed ecco allora la magia della scena: “La musica? Come nun c’è la musica?E che ce vo? Io ce l’ho tutta qua in testa, bastano du bussatine et voila…madame et messiers a vous la musique… me se opre come na giostra…li vedete?…belli…girano su li cavallucci e… senti come soneno! E mo ce salimo tutti… Avanti signori musicisti fàmose sentì!…che qui ci sono gente co l’orecchie bbone…daje, tutti sulla giostra!”.

Tonino Tosto, regista, autore, scrittore, docente e attore, ha una lunga attività teatrale. Ha recitato con Enrico Montesano, Antonio Salines, Ennio Fantaschini, Riccardo Cucciolla e molti altri attori Diversi suoi spettacoli sono stati rappresentati in tanti teatri italiani (tra cui Teatro Brancaccio, Teatro Eliseo, Auditorium Parco della Musica di Roma) oltre che negli Stati Uniti e in Argentina. E' il direttore artistico del Teatro Porta Portese di Roma.

Susy Sergiacomo, attrice, cantante, costumista, scrittrice, ha recitato con Antonio Salines. E' stata in scena con Ennio Fantaschini nel Riccardo III. Nel 2018 ha ricevuto il riconoscimento di Accademico onorario della prestigiosa Accademia Belli. Docente di storia del teatro e del costume, docente di storia della letteratura e del teatro presso diverse Accademie (Ctc diretta da Claudio Insegno, Teatron diretta da Pino Insegno, Belli diretta da Tonino Tosto).

Eleonora Tosto, attrice e cantante, vocalist del quartetto Baraonna. Ha studiato al Saint Louis College of Music e al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. É diplomata in teatro e doppiaggio all'Accademia Corrado Pani e nella sezione canzone all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini (diretta da Tosca e Massimo Venturiello).

Danilo Blaiotta, pianista, tastierista e compositore tra i più noti della nuova scena italiana, attivo specialmente in ambito jazzistico (festival in Italia, Svizzera, Germania, Belgio, Lettonia, Russia etc.) , con un recente passato da concertista classico. Scrive ed esegue dal vivo regolarmente musica per il teatro di prosa, collaborando con importanti registi e attori italiani.

Informazioni sullo spettacolo

“TUTTI SULLA GIOSTRA!" - Festa a casa di Gabriella”

Regia: Tonino Tosto

Con: Susy Sergiacomo ed Eleonora Tosto

Pianista: Danilo Blaiotta

Aiuto regia: Titti Cerrone

Disegno luci: Fabio Zambardi

Immagini e video: Alessio Soro

In scena dal 16 al 26 maggio al Teatro Belli

Piazza di Sant’Apollonia, 11/a | Roma

Tel. 06 5894875 | info@teatrobelli.it | www.teatrobelli.it

Orari: dal martedi al sabato ore 21.00 | domenica ore 17.30

Biglietti: € 18 intero | € 13 ridotto