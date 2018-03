Tutti pazzi per i carciofi alla matticella

Domenica 25 marzo 2018, domenica delle Palme al Mercato Contadino di Ariccia



Dopo il successo a Roma Capannelle e l'alto gradimento delle edizioni precedenti, Il Tour dei Carciofi alla matticella prosegue il suo percorso!



Il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani continua a diffondere le preziose ricette legate alla tradizione del territorio e domenica 25 marzo sarà il turno dei famosi carciofi alla matticella che verranno preparati dalle aziende agricole direttamente durante lo svolgimento del Mercato Contadino di Ariccia (Sporting Club Montegentile via delle Cerquette, 65): fin dalle ore 11,30 si potranno degustare con bruschetta e un buon bicchiere di vino rosso.



I contadini usavano preparare questa antica ricetta di Velletri in primavera, quando si ripuliva la vigna dei piccoli rami sistemati in fasci detti “matticelle” che poi si riponevano per l’inverno utilizzandole per avviare il fuoco nel camino. Era usanza coltivare all’inizio di ogni filare di vigna dei carciofi proprio per prepararli con questa ricetta durante le operazioni di pulitura. Il profumo che sprigiona dalla brace esalta il gusto dei carciofi conditi con olio extra vergine di oliva, aglio, mentuccia e erbe.



Ricordiamo che il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani si svolge tutti i mercoledì, sabato e tutte le domeniche allo Sporting Club Montegentile, Ariccia.