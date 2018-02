Tutti giù per terra al Teatro L’Aura

Grandi risate si attendono al Teatro L’Aura per il debutto di TUTTI GIU’ PER TERRA di Enzo Marcelli in scena dal 21 al 25 febbraio 2018 con Michela Milani, Marzia Meddi e Nicola Macchiarlo.

Nata dalla storia di Enzo Marcelli questa commedia autobiografica vi porterà nelle sue vite parallele di attore, animatore… nonché comico! Ne vedremo delle belle! Sentiremo aneddoti su Monicelli, Gasman e Proietti. Esperienze di vita imbarazzanti e divertenti e il confronto tra bambini e giovani di una volta e quelli di oggi…cosa è cambiato? Ma non solo questo….

Uno spettacolo di cabaret romanesco che darà vita ai sogni di tutti, quelli realizzati e quelli ancora nel cassetto.

Uno spettacolo cabaret per ridere, sognare e divertirsi! Adatto a tutta la famiglia. Cosa c’è di meglio?



TUTTI GIU’ PER TERRA

dal 21 al 25 febbraio 2018

dal giovedì al sabato ore 21 e Domenica ore 18

al Teatro L'Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

Roma Zona Viale Marconi

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com