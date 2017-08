Tutti giù in cantina: food, degustazioni e visite nei vigneti

Tutti giù in cantina. A Velletri dall’8 al 10 settembre tre giorni di eventi dedicati all’enogastronomia nella storica “Cantina Sperimentale” con ospite d’onore la Grecia con i suoi prodotti tipici



Con oltre 150 etichette in degustazione ai banchi d’assaggio, 6 reading enoletterari, 4 degustazioni guidate, 2 show-cooking e 1 asta di beneficenza la terza edizione del “Festival della Cultura del Vino - Tutti giù in Cantina” si presenta come la più ricca mai pensata.

Tutti giù in cantina a Velletri

Tre i giorni di attività, 8 – 9 e 10 settembre, che animeranno la sede CREA-VE di Velletri in via Cantina Sperimentale (di fronte al Cimitero), per l’evento di pre-apertura della 87esima Festa dell'Uva e dei Vini di fine mese. La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Idee in Fermento” in collaborazione con il CREA-VE e l’Associazione Manacubba, e ha ricevuto il Patrocinio dall'Ambasciata di Grecia a Roma, dalla Regione Lazio e dal Comune di Velletri.

Gli appassionati di vino e della cultura del vino saranno accolti in una struttura storica, per la prima volta sfruttata nella sua intera bellezza con eventi allestiti nell’orto botanico e in mezzo ai vigneti. I visitatori avranno solo l’imbarazzo della scelta, dalla degustazione guidata dedicata ai terroir dove nascono i miglior vini italiani come Barolo o Brunello alle pagine scritte da Mario Soldati e interpretate da Marco Nocca, passando per l’enoteca letteraria della grande Loredana Martinez o l’Incursione Urbana Teatrale della coppia Peroni-Occhiali.

Notevoli anche gli approfondimenti come quello di Henos Palmisano su “Il vino di Augusto”, quello di Claudia Giuliani sull’Arte e quello di Stefano Dell’uomo su paesaggio, genetica e archeologia delle varietà viticole. Grande spazio anche alla gastronomia in questa edizione, con un’area food completamente dedicata nella quale trovare tante possibilità per soddisfare il palato, nonché due show cooking in grado di attirare la curiosità di molti. Arte e beneficenza completeranno il quadro dell’offerta di “Tutti giù in cantina” 2017 che mira a richiamare visitatori da Roma e dalla provincia di Latina, per farlo mette a disposizione anche un servizio navetta gratuito dal centro città oltre a sfruttare al massimo i parcheggi gratuiti della zona.

Serata di apertura dedicata alla Grecia

La serata di apertura di venerdì sarà dedicata alla Grecia e ai suoi vini, che saranno poi in degustazione anche nei giorni successivi grazie alla società Ellenikà, attesi ospiti istituzionali e del mondo del vino. Largo poi ai migliori vini d’Italia, più di 150 etichette di oltre 60 cantine saranno protagoniste del banco d’assaggio nel quale figurerà anche il meglio della produzione locale. Visite guidate ai vigneti ormai prossimi alla vendemmia e installazioni a cura dell’Associazione “Manacubba”, estemporanea di pittura con i Vinarelli e un’atmosfera leggera ma curata, per immergersi in un’esperienza indimenticabile.

Partner fondamentali dell’appuntamento l’Associazione Enologi ed Enotecnici d'Italia (sez. Lazio-Umbria) e i sommelier della Delegazione Fisar di Roma e Castelli Romani. Due i media-partner, Radio Mania 88.2 e GnamGlam (www.gnamglam.it), che contribuiranno ad ampliare il richiamo dell'evento dopo le fortunate prime due edizioni.



INFORMAZIONI, NAVETTE, PARCHEGGI

La manifestazione rispetterà i seguenti orari: venerdì 18.00 – 23.30; sabato 18.00 – 24.00; domenica 11.30 – 23.00, è aperta a tutti in modo gratuito mentre prevede un ticket per le degustazioni, i reading enoletterari e il banco d’assaggio.

Il sabato e la domenica sarà operativa una navetta gratuita con cadenza oraria lungo il percorso circolare: P.zza Garibaldi, P.zza Cairoli, P.zza XX Settembre, Nodo di Scambio (con parcheggio gratuito), Palazzetto dello Sport (con parcheggio gratuito), Via San Biagio (fronte ASL), CREA-VE.

Intorno alla Sede di “Tutti giù in cantina” sono disponibili molti parcheggi gratuiti, i due del Cimitero e lungo tutta via San Biagio.



IL BANCO D’ASSAGGIO

Oltre 60 le cantine di tutta Italia, con un’attenzione particolare verso il territorio, presenti al Banco d’Assaggio gestito dai sommelier della Fisar Roma. Strumento fondamentale sarà la tracollina con il bicchiere che sarà possibile ritirare senza prenotazione direttamente nella sede dell’evento.



LE DEGUSTAZIONI GUIDATE

Quattro le “Degustatio Magistralis” previste quest’anno, tutte si terranno dell’Aula Magna del CREA-VE. La prima sarà dedicata alla Grecia, la seconda ai grandi terroir italiani, la terza ai vini spumanti e la quarta alle nuove chiusure per il vino, quest’ultima in collaborazione con Nomacorc Italia. Sui canali istituzionali di Idee in Fermento, sito internet e pagina Facebook, saranno forniti tutti i dettagli dei vini in degustazione e sulle modalità di partecipazione. La prenotazione a questi appuntamenti è fortemente consigliata - saranno appuntamenti a numero chiuso, seduti e con bicchieri a parte - e si può effettuare scrivendo una mail comprensiva di recapito telefonico a info@ideeinfermento.it.



I READING ENOLETTERARI

Saranno 6 gli appuntamenti con la cultura del vino, tutti interpretati da grandi personalità dello spettacolo e dell’ambito accademico, tenuti in alcuni splendidi scorci al’aperto come il Teatro Naturale in mezzo ai vigneti o l’Orto Botanico. Aprirà gli eventi il professor Marco Nocca il venerdì sera; seguiranno poi sabato gli interventi di Henos Palmisano su Ottaviano Augusto, dell’attrice Loredana Martinez e della coppia Valerio Peroni e Alice Occhiali; infine domenica Stefano Delluomo parlerà di paesaggi e antiche varietà di uva mentre Claudia Giuliani si dedicherà al rapporto tra arte e vino. La prenotazione a questi appuntamenti – a numero chiuso con posti a sedere contingentati - è fortemente consigliata e si può effettuare scrivendo una mail comprensiva di recapito telefonico a info@ideeinfermento.it.



L’AREA FOOD

Quest’anno sarà attrezzata una vera e propria area food con strutture accoglienti che uniranno l’informalità dello street food con l’eleganza del catering di alta classe. A disposizione dei visitatori le preparazioni de “Le Delizie di Chloe”, della “Boutique del Panino” e i grandi formaggi di “Sapori Unici”, per scegliere come cenare o pranzare in base ai propri gusti. Sabato e domenica alle ore 20 sono previsti brevi show cooking con suggerimenti di abbinamento vino-cibo.



INSTALLAZIONE ARTISTICA E VISITE GUIDATE AI VIGNETI

L’Associazione Manacubba proporrà una nuova serie di “Vite a Rendere”, il progetto artistico che trae linfa dal recupero della memoria e dalle storie di vita dei vignaioli dei Castelli Romani. Un’esperienza visiva e sonora, dove le fattezze e le voci dei testimoni della tradizione tornano a vivere e raccontare di sé. L’esposizione del 2017 ripercorre la storia della vitivinicoltura mediterranea, caratterizzata e narrata dai miti e dai culti greci prima e romani poi, per giungere infine quasi sostanzialmente immutata nelle voci e nelle vite dei nostri contadini.

Come sempre, anche quest’anno sono previste visite guidate al vigneto del CREA che si terranno durante la giornata di domenica 10 settembre.



L’ASTA DI BENEFICENZA

L’Associazione “Idee in Fermento” ha deciso di rendere davvero completa la manifestazione pensando anche ad una iniziativa di solidarietà, ampliando gli orizzonti di uno sforzo che è frutto di una grande passione ma che può dare qualcosa in più. La scelta è ricaduta sui progetti di “Lollo 10”, giovane associazione dedita all’aiuto alle famiglie dei bambini in cura nei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma. Domenica sera alle 21 si terrà quindi un’asta con in palio alcune bottiglie di vino uniche, rare o di vecchie annate, per raccogliere fondi da destinare a “Lollo 10”.



Tutti giù in cantina: il programma

VENERDÌ 8

18.00 Apertura ufficiale manifestazione alla presenza delle autorità

18.30 Apertura stand e installazione artistica “Vite a rendere”, estemporanea di pittura “Vinarelli”

19.00 Apertura Banchi d’Assaggio con i migliori vini italiani, oltre 150 etichette da tutta Italia. 19.00 Apertura Area Food

19.00 Degustatio Magistralis “La Grecia e i suoi vini, la riscoperta delle radici della viticoltura europea” (su invito). Conduce Antonio Mazzitelli in collaborazione con Ambasciata di Grecia ed Ellenikà. AULA MAGNA

21.30 “Il Vino racconta: Marco Nocca legge Mario Soldati”. Degustazione enoletteraria tra i filari della vigna. TEATRO NATURALE

23.00 Chiusura cassa ticket

23.30 chiusura manifestazione



SABATO 9

18.00 Apertura manifestazione, Area Food, installazione artistica “Vite a rendere”, estemporanea di pittura “Vinarelli”

18.30 “IUT - Incursione Urbana Teatrale” di e con Valerio Peroni e Alice Occhiali

18.30 “Il vino di Augusto: viaggio storico-culturale alla scoperta dell’Imperatore cresciuto a Velletri” di Henos Palmisano. Con degustazione dei vini del territorio. AULA MAGNA

19.00 Apertura Banchi d’Assaggio,

19.15 “L’Enoteca Letteraria” enoreading con Loredana Martinez. TEATRO NATURALE

20.00 Show Cooking de “Le Delizie di Chloe” – AREA FOOD

21.00 “In vino veritas, letture per palati raffinati” con Valerio Peroni e Alice Occhiali. ORTO BOTANICO

22.00 Degustatio Magistralis “I grandi Terroir. Dove nascono il Barolo, il Brunello e i grandi vini italiani”. Conduce Paolo Pietromarchi. AULA MAGNA

23.00 Chiusura cassa ticket

23.30 Chiusura manifestazione



DOMENICA 10

11.30 Apertura spazi espositivi

12.00 Apertura Banchi d’Assaggio, Area Food, installazione artistica “Vite a rendere”, estemporanea di pittura con il vino “Vinarelli” e visite guidate al vigneto sperimentale del CREA-VE

12.15 Degustatio magistralis. “Bollicine e… Bollicine”. Conduce Fabio Ciarla. AULA MAGNA

15.00 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole”, con Stefano Delluomo. PERGOLA PROSPERI

16.30 “Di-Vino e profano. Il vino nella storia dell’arte” con Claudia Giuliani. AULA MAGNA

18.30 Degustatio Magistralis “Taste the difference” per scoprire l’importanza della gestione dell’ossigeno nelle chiusure per vino, in collaborazione con Nomacorc. AULA MAGNA

20.00 Show Cooking de “Le Delizie di Chloe” – AREA FOOD

21.00 Asta di beneficenza: bottiglie uniche, rare e di grandi annate. ORTO BOTANICO

22.30 Chiusura cassa ticket

23.00 Chiusura manifestazione

Gallery