Per festeggiare la festa della donna vi proponiamo una passeggiata speciale che avrà come protagoniste tutte le donne del potere che hanno fatto grande Roma! Ogni edificio, piazza, chiesa, via parla al femminile se si sa ascoltarlo e guardarlo con altri occhi. Parla di donne che nel corso della storia hanno contribuito a rendere più grande e più affascinante la città: non solo madri, mogli, amanti, figlie, sorelle ma persone che con la loro caparbietà e tenacia hanno plasmato gli animi dei grandi uomini del passato, così come il volto dell'Urbe. Una passeggiata per scoprire e riscoprire tanti volti e tante storie, con una cornice d'eccezione: il centro di Roma! Quando Mercoledì 8 Marzo 2017 alle ore 19:30 Dove Piazza Farnese, davanti all'ambasciata di Francia Costi La visita guidata prevede una quota di partecipazione di € 8 a persona; gratis under 18. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/speciale-8-marzo-tutte-le-donne-del-potere/