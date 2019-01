Tutta N'ata Storia - Pino Daniele tribute show al CrossRoads

La band che rende omaggio ad uno dei più grandi artisti partenopei proponendo brani tratti dai suoi più grandi successi non solo...

La Band si forma nel 2014 e nasce dall'entusiasmo di un gruppo di musicisti che condividono la passione per il “Nero a Metà” Pino Daniele. Voce della Band è Marco De Vincentiis, cantautore Napoletano finalista di "The Voice of Italy 2015".

Dopo anni di collaborazione in formazioni diverse con esibizioni in live club e piazze in tutto il territorio nazionale decidono di rendere omaggio uno dei più grandi artisti partenopei riproponendo brani tratti dai suoi primi album e non solo....

L'obiettivo è quello di ricreare quell'energia Napoletana definita in quegli anni “Neapolitan Power” attraverso la passione per il Funk, il Blues, il Rock curando con attenzione gli arrangiamenti, l'esecuzione e il sound.