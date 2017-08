Tutta la vita davanti: il film di Virzì alla Casa del Cinema. La proiezione è in programma il 9 agosto alle ore 21. Ingresso gratuito.

Tutta la vita davanti: la trama



Marta ha 25 anni, è una laureata con lode in Filosofia ed è in cerca di lavoro. Dopo una serie di tentativi falliti trova un impiego presso il call center della Multiple per vendere robot da cucina. Spigliata e determinata, Marta entra nelle grazie dalla responsabile dei telefonisti, Daniela, che cerca in ogni modo di spronare i suoi ragazzi a fare sempre meglio. Tuttavia, la Multiple viene presa di mira dal sindacalista Giorgio Conforti deciso a far luce sulla situazione precaria dei lavoratori dell’azienda…(Paolo Virzì, Italia, 2007, 89’)