Tutta colpa dell'audience, spettacolo al Teatro Due

Spettacolo teatrale scritto da Fiammetta Veneziano e regia di Giuliano Baragli.



Giovedì 28 novembre alle ore 21.00 al Teatro Due! In replica venerdì 29, sabato 30 novembre alle ore 21.00 e domenica 1° dicembre alle ore 18.00.

TEATRO DUE di ROMA

Vicolo dei Due Macelli, 37

(fermata metro Spagna)

Per info e prenotazioni chiamare al numero 329.8136968 o il 06.6788259 . Mail: caterinaguida1985@gmail.com - info@teatrodueroma.it



Com'è possibile che alcune amiche appassionate di talk show e programmi di tipo scandalistico restino coinvolte nell'organizzazione di un evento televisivo MEGAGALATTICO presentato dalla loro star preferita? Scopriremo sino a che punto cinque pacifiche signore, anche manipolando i rispettivi mariti, si possono spingere pur di ottenere un breve momento di notorietà accanto al loro beniamino televisivo. Ovviamente nulla di tutto questo potrebbe avvenire senza la presenza di un presentatore senza scrupoli, dalla vanità smisurata e soprattutto ossessionato dall'audience.

Una commedia brillante dal finale inaspettato che sottolinea la superficialità e spregiudicatezza del mondo di oggi dove non di rado si è disposti a sacrificare i sentimenti e la vita degli altri sull'altare di una effimera notorietà.

Questo spettacolo si inserisce all'interno della seconda edizione della rassegna Grandi Amatori, iniziata nel settembre 2019, organizzata da KA.ST.

I ricavi della vendita dei biglietti saranno devoluti alle due associazioni KIM Onlus e Semi di Pace.



L'associazione KIM si occupa di accoglienza, tutela e ospedalizzazione di minori italiani o stranieri gravemente ammalati, che vivano in condizioni di disagio economico e sociale,

sito: http://www.associazionekim.it/



Semi di Pace è una Onlus che si fa promotrice di diversi progetti in Italia e all'estero per aiutare i più bisognosi a causa di povertà, mancanza d’istruzione, guerre e calamità naturali .

sito: http://www.semidipace.it/