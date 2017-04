Tumore: lo spettacolo di Lucia Calamaro al Teatro India

Scrittura in scena con Lucia Calamaro, autrice e regista romana dallo sguardo inesorabile, ma che resta sempre leggero ed efficace nello scandagliare la psiche umana. Considerata anello di congiunzione tra teatro e letteratura, il suo è un talento irrequieto e prolifico, sussultante e pervasivo, che non abbandona mai l’attenzione sulla singolarità della “vita”, dentro quelle vicende quotidiane in cui si snodano flussi di coscienza, intimi fantasmi, scavi lucidi e struggenti, ma divertiti e tragici allo stesso tempo.

Così, dal 3 al 21 maggio il Teatro di Roma le dedica una “personale” nell’ambito della rassegna Ritratto d’artista, presentando al Teatro India un trittico attraverso cui declinare il suo percorso creativo.

Dopo la Vita Ferma e L'origine del Mondo il trittico si chiude con TUMORE, dal 19 al 21 maggio, uno spettacolo desolato, come un requiem, dedicato a Virginie Larre, storica dell’arte scomparsa prematuramente. Ne nasce un lavoro che riflette sulla morte e sull’incapacità di affrontarla e comprenderla.

«Questo è uno spettacolo di cui ancora ignoro la natura – continua Calamaro – Soprattutto ora, che uscito definitivamente da me, ha vita propria. So solo che volevo uno spettacolo profondamente tragico che mi si trasforma tra le mani in qualcosa che lo è sempre meno. E allora comincio a dirmi che c’è un’ironia che è risultato di desolazione, negazione, privazione, perché cerco di raccontare l’itinerario indicibile di un malato terminale».

Nel nudo rettangolo di un nosocomio dove vanno a morire i malati terminali, in questa culla di nature ibride, sono ritratte una Madre della Paziente e una Dottoressa in lotta “tra luce e buio”. In questo non-luogo, in questo portale di passaggio, si affidano a elisir, preghiere e infine a un’ultima operazione impossibile, appiglio risolutivo che la medicina tende allo spirito. «La resa ad un corpo invaso che non ha più tempo. Fin qui il Primo Atto. Il Secondo Atto comincia nella Sala di Conforto: una stanza adibita al ristoro di familiari e amici. Giornali, due chiacchiere, cibo: si recupera familiarità con la vita. Ci si prova. O si fa finta. Ma è proprio qui che la storia si blocca. E da dentro. La cosa subisce un sabotaggio, dall’intimo. Lo spettacolo si inceppa, le sue funzioni vitali si sovrappongono. La storia si sgretola e la cosa imbocca una piega diversa che, gira gira, si morde la coda. A richiamo e immagine di ben più metabolici disordini d’irrazionale natura, e di ben altri, irrisolti, nemici interiori».