Estate in città: Un tuffo nella preghiera

Anche quest'anno la Comunità Monastica Agostiniana del Monastero Santi Quattro Coronati vuole offrire, a tutti coloro che trascorreranno l’estate in città, un’occasione di preghiera, un vero tuffo rigenerante nella vita interiore.



Sono sempre di più le persone che, per motivi vari, non possono scegliere luoghi diversi dalla città per trascorrere le loro vacanze, e tra loro sono tanti quelli che chiedono e cercano spazi di quiete anelando a trascorrere e gustare tempi di preghiera, di raccoglimento, di riflessione e di comunione. Anche le monache agostiniane dei Santi Quattro Coronati, per vocazione, rimangono in città, condividendo lo stesso anelito di vivere un tempo di intensa relazione con Dio.



Per questo motivo, nelle domeniche di luglio, il 21 e il 28 , e in due domeniche di agosto, il 4 e l' 11, alle ore 19.00 avrà inizio un tempo prolungato di preghiera e adorazione con l’esposizione eucaristica, la preghiera del Vespro, alcune meditazioni agostiniane, tempi di silenzio e di preghiera personale, fino alle 22.00, per concludere con la preghiera di Compieta.



Le quattro serate di preghiera saranno anche un’opportunità per riflettere insieme su alcune tematiche, importanti per la vita spirituale di ogni credente, a partire da testi del santo padre Agostino: l'umiltà, la fede, la speranza e la carità. La Basilica, che si trova in via dei Santi Quattro 20, a pochi passi dal Colosseo, sarà aperta fino alle 22.00 e sarà possibile per tutti venire in qualunque momento.