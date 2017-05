TuEAT - L’appetito vien giocando: degustazioni, street food, e giochi

“TuEAT - L’appetito vien giocando” organizzato da Comunicazione 2000, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, è il primo evento-spettacolo per i bambini e le famiglie dedicato alla cultura del mangiare bene e al cibo di qualità.

Dal 9 all’11 giugno 2017, presso il Villaggio TuEAT - un’area di circa 1.000 metri quadri completamente immersa nel verde, allestita nei Giardini Pensili dell’Auditorium Parco della Musica – si alterneranno gli show cooking con gli chef della Federazione Italiana Cuochi, i corsi di cucina organizzati dalla scuola Coquis, degustazioni presso l’area ristoro gestita dallo chef stellato Angelo Troiani, street food, laboratori ludico-didattici, la musica di Dimensione Suono Roma e tante altre attività con un denominatore comune: avvicinare grandi e piccini alla sana alimentazione, alla scelta dei prodotti e dei metodi di cottura migliori e alla formazione di abitudini alimentari corrette.